«Феррари» предлагает Феттелю контракт с сокращением зарплаты

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель может продлить контракт с «Феррари», сообщает Sky Sport Italia. Действующее соглашение немца рассчитано до конца 2020 года.

«Феррари» рассчитывает продлить сотрудничество с Феттелем на один сезон. Ожидается, что зарплата Себастьяна уменьшится, сейчас он получает 33 миллиона евро в год. Однолетние контракты встречаются не так часто у лидирующих команд. Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас — один из немногих.

Шарль Леклер, напарник Феттеля, имеет контракт до 2024 года. Ранее сообщалось, что на место Себастьяна могут прийти Карлос Сайнс и Даниэль Риккьярдо.