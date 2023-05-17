«Феррари» отложила крупные обновления болида до «Гран-при Испании»

Команда «Феррари» отложила внедрение крупных обновлений болида до «Гран-при Испании», сообщает Autosport.

По данным источника, изначально в «Феррари» собирались тестировать новую заднюю подвеску на этапе в Имоле, но в данный момент «Гран-при Эмилии-Романьи» находится под угрозой срыва.

Однако даже если этап в итоге состоится, гоночный уик-энд в любом случае будет проходить в непростых погодных условиях. В команде сомневаются, что в таких условиях смогут получить достаточно точную информацию о работе болида в обновленной конфигурации.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 78 очков в шести этапах.