Фернандо Алонсо приедет на этапы в Бахрейне и Абу-Даби

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо рассказал о своих планах по подготовке к возвращению в «Формулу-1» в следующем году.

В 2021-м испанский гонщик возвращается в «Ф-1» после двух лет отсутствия и будет выступать за «Рено», с которой выиграл два своих чемпионских титула в середине 2000-х.

— Я уже регулярно общаюсь с инженерами «Рено», участвую удаленно в брифингах команды, — цитирует Алонсо El Mundo Deportivo. — До этапа в Имоле я не планирую приезжать на «Гран-при» и буду работать на симуляторе на базе. Но я точно буду рядом с командой на последних гонках сезона, в Бахрейне и Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что «Рено» ведет переговоры с ФИА об участии Алонсо в молодежных тестах в Абу-Даби в декабре.