Фернандо Алонсо объявит о своем решении по поводу «Формулы-1» летом

Испанский гонщик Фернандо Алонсо объявит о дальнейших карьерных планах не ранее лета, сообщает AS.

По информации источника, испанец не намерен спешить с принятием решения о возвращении в «Формулу-1». Ранее сообщалось, что он может подписать контракт с «Рено», однако пилот еще ни принял окончательного решения.

Алонсо уже выступал за французскую команду с 2003 по 2006 и с 2008 по 2009 годы, именно с ней он выиграл два своих чемпионских титула.