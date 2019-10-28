«Это был эксперимент». Вольфф объяснил тактику Хэмилтона в Мексике

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф — о выступлении команды на «Гран-при Мексики». Льюис Хэмилтон занял первое место, Валттери Боттас — третье.

— Мы не знали, сумеет ли Льюис сберечь резину, — цитирует Вольффа Motorsport.com. — Это был эксперимент. Мы видели, что Риккьярдо держится хорошо, и подумали, что у Льюиса получится. Но из машины идея ехать 47 кругов наверняка казалась довольно странной. Кто ждал такого результата при старте с третьего и шестого мест? Стать в подобной ситуации первым и третьим — редкий итог, — отметил австриец. — Он показывает, что лидерам трудно принимать верные решения, чтобы не выбросить победу. Легче, когда тебе нечего терять.

За три гонки до конца сезона в активе «Мерседеса» 652 очка. За весь прошлогодний чемпионат команда заработала 655.