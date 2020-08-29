Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о квалификации в Спа и поделился ожиданиями от воскресной гонки.

«Во время сегодняшней квалификации у меня были действительно сильные круги. Появилось даже такое ощущение, что болид едет все лучше и лучше. Сейчас я доволен прогрессом, если сравнивать, что было в пятницу», — цитирует Квята пресс-служба «Альфа Таури».

«В воскресенье есть хороший шанс, чтобы провести сильную гонку. Конечно, погода в Спа может сыграть свою роль. Если начнется дождь, то острых ощущений точно не миновать», — заметил Квят.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии». Его партнер по команде Валттери Боттас стал вторым.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал 11-й результат, его партнер по команде Пьер Гасли стал 12-м. Квят обогнал Гасли впервые за семь последних гонок.