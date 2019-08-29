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Эрикссон может выступить за «Альфа Ромео» на «Гран-при Бельгии»

11:59
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Резервный пилот «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон прибыл в Спа вместо того, чтобы отправиться в Портленд на очередной этап IndyCar. Как сообщает Autosport, он может принять участие в гонке на «Гран-при Бельгии». В таком случае он заменит Антонио Джовинацци или Кими Райкконена.

Эрикссон пропустит этап IndyCar в Портленде, где его в команде Arrow Schmidt Peterson заменит Конор Дэли. «Альфа Ромео» опубликовала фото Эрикссона в своем Twitter.

«Гран-при Бельгии» пройдет с 30 сентября по 1 августа.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58369-markus-eriksson-mozhet-vystupit-za-alfa-romeo-v-belgii

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