Эрикссон может выступить за «Альфа Ромео» на «Гран-при Бельгии»

Резервный пилот «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон прибыл в Спа вместо того, чтобы отправиться в Портленд на очередной этап IndyCar. Как сообщает Autosport, он может принять участие в гонке на «Гран-при Бельгии». В таком случае он заменит Антонио Джовинацци или Кими Райкконена.

Эрикссон пропустит этап IndyCar в Портленде, где его в команде Arrow Schmidt Peterson заменит Конор Дэли. «Альфа Ромео» опубликовала фото Эрикссона в своем Twitter.