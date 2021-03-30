На «Гран-при Бахрейна» было выявлено 12 положительных тестов на коронавирус

За время проведения «Гран-при Бахрейна» выявили 12 положительных тестов на коронавирус, сообщает Twitter «Формулы-1».

В пресс-службе заявили, что в течении недели перед гоночным уик-эндом было проведено 8150 анализов на коронавирус среди пилотов, команд и персонала. Только 12 дали положительный результат. Имена заразившихся руководство «Формулы-1» не разглашает.

Statement on COVID-19 Testing – 2021 Bahrain Grand Prix



The FIA and Formula 1 can today confirm that at the 2021 FIA Formula 1 Bahrain Grand Prix, between Monday 22nd March and Sunday 28th March, 8,150 tests for COVID-19 were performed on drivers, teams and personnel. — F1 Media (@F1Media) March 30, 2021

26 марта стало известно, что два сотрудника «Астон Мартин» уже были изолированы от команды из-за положительного результата теста на коронавирус.