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На «Гран-при Бахрейна» было выявлено 12 положительных тестов на коронавирус

12:35
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За время проведения «Гран-при Бахрейна» выявили 12 положительных тестов на коронавирус, сообщает Twitter «Формулы-1».

В пресс-службе заявили, что в течении недели перед гоночным уик-эндом было проведено 8150 анализов на коронавирус среди пилотов, команд и персонала. Только 12 дали положительный результат. Имена заразившихся руководство «Формулы-1» не разглашает.

26 марта стало известно, что два сотрудника «Астон Мартин» уже были изолированы от команды из-за положительного результата теста на коронавирус.

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