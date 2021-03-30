На «Гран-при Бахрейна» было выявлено 12 положительных тестов на коронавирус
12:35
За время проведения «Гран-при Бахрейна» выявили 12 положительных тестов на коронавирус, сообщает Twitter «Формулы-1».
В пресс-службе заявили, что в течении недели перед гоночным уик-эндом было проведено 8150 анализов на коронавирус среди пилотов, команд и персонала. Только 12 дали положительный результат. Имена заразившихся руководство «Формулы-1» не разглашает.
26 марта стало известно, что два сотрудника «Астон Мартин» уже были изолированы от команды из-за положительного результата теста на коронавирус.
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