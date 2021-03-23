Экклстоун заявил, что движение Black Lives Matter использует Хэмилтона

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением об антирасистских движениях и акции Black Lives Matter в прошлом сезоне.

«Если бы я оставался в «Формуле-1», никогда бы не надевал футболки с антирасистскими лозунгами, это точно. Также я не разрешил бы вставать на одно колено.

Я согласен, что мы должны давать больше возможностей представителям других рас. Но не забывайте, я был первым, кто дал возможность черному парню выступать в «Формуле-1». Я поддерживал его.

Я уже говорил его отцу: «Льюису нужно быть осторожным». Его используют люди из Black Lives Matter. Он дает им много денег, никто не знает, на что они тратятся», – цитирует Экклстоуна The Telegraph.

В сезоне-2020 гонщики «Формулы-1» вставали на одно колено перед гонками в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»), которую инициировал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.