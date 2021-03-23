Сайнс признался, что не боится повторить судьбу Феттеля в «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о бывшем гонщике команды Себастьяне Феттеле и об ожиданиях от нового сезона «Формулы-1».

«Я не боюсь, что со мной произойдет что-то как с ним. И не считаю, что «Феррари» поглотила Феттеля. Я знаю, что многие люди так думают. Они говорят, что команда его поглотила и уничтожила, но это не так, по крайней мере, в моем случае.

Феттель провел здесь пять лет. Он одержал 11 побед, у него было много подиумов. Поэтому я не считаю, что уместно говорить в негативных тонах о влиянии команды на него.

Я не думаю, что меня взяли вторым пилотом. Посмотрим, чего в итоге мне удастся добиться в команде. И пока не думаю о том, что будет через 4-5 лет. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы попасть в топ-5 или на подиум в Бахрейне», — цитирует Сайнса GrandPX.

В прошлом сезоне «Феррари» заняла шестое место в Кубке Конструкторов. Феттель, выступавший за команду с 2015 года, перешел в «Астон Мартин».

Карлос Сайнс дебютирует в составе «Феррари» в сезоне-2021. Его напарником станет Шарль Леклер, выступающий за команду с 2019 года.

Новый сезон «Формулы-1» начнется с 26 по 28 марта в Бахрейне.