Сайнс признался, что не боится повторить судьбу Феттеля в «Феррари»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о бывшем гонщике команды Себастьяне Феттеле и об ожиданиях от нового сезона «Формулы-1».
«Я не боюсь, что со мной произойдет что-то как с ним. И не считаю, что «Феррари» поглотила Феттеля. Я знаю, что многие люди так думают. Они говорят, что команда его поглотила и уничтожила, но это не так, по крайней мере, в моем случае.
Феттель провел здесь пять лет. Он одержал 11 побед, у него было много подиумов. Поэтому я не считаю, что уместно говорить в негативных тонах о влиянии команды на него.
Я не думаю, что меня взяли вторым пилотом. Посмотрим, чего в итоге мне удастся добиться в команде. И пока не думаю о том, что будет через 4-5 лет. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы попасть в топ-5 или на подиум в Бахрейне», — цитирует Сайнса GrandPX.
В прошлом сезоне «Феррари» заняла шестое место в Кубке Конструкторов. Феттель, выступавший за команду с 2015 года, перешел в «Астон Мартин».
Карлос Сайнс дебютирует в составе «Феррари» в сезоне-2021. Его напарником станет Шарль Леклер, выступающий за команду с 2019 года.
Новый сезон «Формулы-1» начнется с 26 по 28 марта в Бахрейне.
Дополнительная информация:
https://grandpx.news/sainz-not-worried-about-becoming-next-vettel/
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