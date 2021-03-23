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Руководитель «Формулы-1» заявил, что «Гран-при Германии» может вернуться в следующем сезоне

16:08
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Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал, что ведет переговоры с представителями Германии о потенциальном возвращении в календарь «Гран-при Германии».

«Германия – важный рынок для нас. Могу сообщить, что недавно я вел переговоры с менеджерами трасс «Нюрбургринга» и Хоккенхайма о возможном возвращении. И я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев мы найдем решение», – цитирует Доменикали F1-insider.

«Гран-при Германии» проходил на трассе «Хоккенхаймринге» до 2020 года. В прошлом сезоне этап отсутствовал в календаре, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса гонки в итоге состоялились на трассе «Нюрбургринге».

Дополнительная информация:

https://f1-insider.com/domenicali-ueber-formel-1-kalender-deutschland-ist-wichtiger-markt/

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