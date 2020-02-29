Джордж Расселл: ««Уильямс» все еще медленнее всех»

Гонщик «Уильямс» Джордж Расселл заявил, что болид его команды все еще является самым медленным в «Формуле-1».

— Сомневаюсь, что мы в хорошей ситуации, — приводит Motorsport.com слова Расселла. — Если смотреть правде в глаза, то наша машина по-прежнему медленнее всех, хоть отставание от конкурентов мы и сократили. Наверное, не стоит ожидать попадания «Уильямса» во второй сегмент квалификации на «Гран-при Австралии», выйти из первого будет сложновато. Однако, надеюсь, что мы сможем бороться с другими командами в гонках.

В 2018 и 2019 году «Уильямс» занимал последнее место в Кубке конструкторов. «Гран-при Австралии», первый этап в сезоне-2020, пройдет с 13 по 15 марта.