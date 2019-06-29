Джордж Расселл: "Не знал, что Квят меня нагоняет"

Пилот "Уильямса" Джордж Расселл прокомментировал инцидент с российским гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом. Во время квалификации "Гран-при Австрии" Расселл помешал Квяту провести быстрый круг.

- Я не знал, что меня кто-то нагоняет, - цитирует Motorsport Квята. - Я прогревал шины и следил за машинами впереди, и следующее, что увидел – это как Даня объезжает меня за пределами трассы. Я правда был несколько удивлен этим. Я не знаю, как это выглядело со стороны, но не удивлюсь, если нас накажут.