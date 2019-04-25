Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от "Гран-При Азербайджана", которое стартует 26 апреля в Баку.

– Завтра узнаем, на что способен новый мотор "Хонды", но цель замены в том, чтобы добиться прибавки мощности и эффективности на разгонах, – цитирует Квята F1news.ru. – Насколько серьезной окажется эта прибавка – узнаем завтра.

На трассе в Баку также важна уверенность в машине. Здесь довольно серьезные торможения, особенно в первом и третьем поворотах. На извилистом секторе нужно хорошо чувствовать машину. Чем больше гонщик уверен в машине на этой трассе, тем лучше.

В Китае я был очень близок к выходу в финал квалификации, в Бахрейне не смог проехать последнюю попытку. В Австралии, вероятно, мог выйти. Нам еще нужно поработать над квалификационной скоростью, поскольку мы знаем, что у машины есть потенциал, который предстоит раскрыть.

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