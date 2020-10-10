Даниил Квят: «Я доволен своим кругом, мы не могли выступить лучше»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят остался доволен выступлением в квалификации «Гран-при Айфеля». Гонщик показал 13-й результат.

— Было довольно холодно! Нам нужно было быстро все проанализировать после третьей практики, чтобы постараться сделать оптимальные настойки, — цитирует официальный сайт «Альфа Таури» Квята. — Мне нравятся испытания. К сожалению, у нас темп не был отличным, он был просто нормальным.

Я вполне доволен своим кругом, потому что мы не могли выступить лучше, а отрыв от третьего сегмента был больше обычного.

Что касается завтрашнего дня, у нас всегда есть шанс набрать очки, потому что мы всегда в гонке выступаем лучше, чем в квалификации. Надеюсь, это будет и в «Нюрбургринге».