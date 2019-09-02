Даниил Квят: «Важно, что я финишировал впереди обеих «Рено»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят остался доволен выступлением на «Гран-при Бельгии». Россиянин показал седьмой результат после 18-го места в квалификации.

— Очень доволен результатом, — цитирует Sky Sports Квята. — У меня было много борьбы, команда разработала правильную тактику, которая позволила мне обгонять и бороться. Смогли отыграться после старта с последнего ряда.

Важно, что я финишировал впереди обеих «Рено». Для нас такой результат стал сюрпризом, так как пятницу и субботу у нас не было гоночного темпа. Но теперь мы делаем шаг вперед и демонстрируем отличную скорость.

Леклер выиграл «Гран-при Бельгии», Квят — седьмой