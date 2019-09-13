Даниил Квят: «В Сингапуре жарко, поэтому я учитываю этот момент, готовясь к этапу»

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал об особенностях городской трассы в Сингапуре, на которой через неделю пройдет 15-й этап сезона.

— Я проводил успешную гонку в Монце вплоть до того момента, пока не пришлось остановиться. Наша скорость показала, что команда хорошо делает свою работу, но иногда вмешиваются технические проблемы. Я был уверен, что удастся заработать много очков, но пришлось сойти с трассы. Теперь же постараемся хорошо выступить в Сингапуре, — приводит слова россиянина официальный сайт «Торо Россо».

В Сингапуре уникальная трасса — длинная и с большим числом поворотов, следующих друг за другом. Это одна из самых сложных гонок в сезоне, которая проходит в условиях жары и высокой влажности. Именно поэтому этап такой интересный и захватывающий.

Все говорят, что нам придется работать по ночам, но, честно говоря, все не так и сложно. Работая по привычной программе, мы будем ложиться спать в четыре или пять утра по местному времени, что необычно, но мы уже привыкли к такому графику за столько лет.

В Сингапуре жарко, поэтому я учитываю этот момент, готовясь к этапу. Например, в Европе я совершаю пробежки в большом количеством одежды — выглядит забавно, да и люди на улицах странно смотрят.

В прошлые годы мы хорошо выступали на городских трассах, в этом году были конкурентоспособны в Монако, так что в этот уик-энд постараемся все сделать правильно и побороться за очки.