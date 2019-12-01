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Даниил Квят: «Удачное окончание сезона»

1 декабря 2019, 21:47

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят остался доволен выступлением в заключительной гонке сезона-2019. Россиянин занял девятое место, а в личном зачете стал 13-м.

— Сегодня было удачное окончание сезона, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Квята. — Старт был, возможно, лучшим в моей жизни. Каждый круг я шел быстрее машин рядом со мной, у меня было отличное взаимодействие с болидом.

Это сработало так, как мы планировали. Наша стратегия была фантастической, мы хорошо подготовились к гонке. Может, мы немного пожертвовали вчерашней квалификацией, но нам удалось собраться сегодня. Я чувствовал, что что-то недоговорил в двух последних гонках, поэтому мне хотелось завершить сезон действительно успешно.

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