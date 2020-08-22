Даниил Квят: «Рад, что «Гран-при России» пройдет со зрителями»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал новость о том, что «Гран-при России» пройдет в присутствии зрителей. Этап в Сочи может стать первым в сезоне-2020 «Формулы-1» со зрителями на трибунах.

— Здорово, что гонка пройдет со зрителями, я рад этому, — цитирует RaceFans Квята. — Уверен, что все меры санитарной безопасности продуманы до мелочей. Я рад, что мы снова увидим болельщиков, потому что их на трибунах не было уже достаточно давно. Ну и, конечно, домашний этап — это всегда привилегия для любого гонщика.

«Гран-при России» пройдет с 24 по 27 сентября.