Даниил Квят: "Продуктивный день в Бахрейне"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги пятничных свободных заездов "Гран-при Бахрейна". В первой практике он показал девятый результат, во второй - десятый.

"Продуктивный день в Бахрейне. Все еще думаю, что завтра будет лучше. Продолжим работать, чтобы улучшить время", - написал Квят в Твиттере.