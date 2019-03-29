Даниил Квят: "Продуктивный день в Бахрейне"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги пятничных свободных заездов "Гран-при Бахрейна". В первой практике он показал девятый результат, во второй - десятый.
"Продуктивный день в Бахрейне. Все еще думаю, что завтра будет лучше. Продолжим работать, чтобы улучшить время", - написал Квят в Твиттере.
Productive day in Bahrain, still feel there’s more to come tomorrow. Will keep pushing to find more time 👍 pic.twitter.com/KP6NfrE9RA– Daniil Kvyat (@kvyatofficial) 29 марта 2019 г.
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