Даниил Квят: «Посмотрим, сможем ли выжать большее из машины»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят остался доволен пятничной практикой «Гран-при Италии». Россиянин показал шестое и десятое время в первых двух свободных заездах.

— Думаю, у нас была хорошая пятница, нам удалось проехать много кругов, мы выполнили план, а машина вела себя хорошо, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Квята. — Думаю, мы можем еще лучше настроить болид к квалификации и выжать из него больше. Посмотрим. В целом я доволен практикой, поэтому нам надо хорошо поработать ночью, чтобы улучшить машину.