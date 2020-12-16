Бывший гонщик Мове оценил шансы Квята на возвращение в «Формулу-1»

Российский автогонщик Даниил Мове прокомментировал потерю места Даниила Квята в команде «Альфа Таури» в следующем сезоне. 26-летнего россиянина заменит японский пилот Юки Цуноду.

— «Формула-1» — непредсказуемый вид спорта, — сказал в комменатрии «СЭ» Мове. — Варианты появляются всегда. Но я, к сожалению, думаю, что это ближе к окончанию карьеры Дани в «Формуле-1». Хотя мне кажется, что он наоборот только начал развиваться, расти. Причина выбора японца Цуноды не в том, что Даня недостойно выглядел, а что «Хонде» нужен был японский пилот. Это печально. Я очень надеюсь, что Даня найдет хотя бы место тест-пилота и в какой-то момент сможет кого-то заменить.

— Как вы думаете, где кроме «Формулы-1» Квят мог бы себя проявить?

— Да где угодно. Он может себя достойно проявить в любой серии. Он в хорошей форме. Да, не везло достаточно много в этом году, но он легко проявит себя в любой серии. Уверен, у него есть предложения.

— Вы верите, что ему дадут еще один шанс в «королевских гонках»?

— Думаю, с «Формулой-1» шанс мизерный.

Квят выступал в Формуле-1 на протяжении 5 сезонов (2014-2017, 2019).

(Константин Колмаков)