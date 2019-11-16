Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят? объяснил, как произошла авария по ходу второй сессии свободных заездов на «Гран-при Бразилии».

— Что-то сломалось в машине, я не знаю, что именно, — цитирует F1 News Квята. — Машина потеряла управление и остановилась. Вот и все. Я не знаю, что конкретно сломалось. Мы все изучим, но я не думаю, что это станет проблемой в квалификации.

— Что вы почувствовали в момент вылета?

— Заблокировались задние колеса, и я потерял контроль над машиной. Все сразу выключилось.

Квят сошел с трассы по ходу второй сессии свободных заездов на «Гран-при Бразилии»