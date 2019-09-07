Даниил Квят: «Мы сами осложнили себе жизнь»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят остался недоволен квалификацией «Гран-при Италии». Он показал 13-й результат, хотя в практике ниже десятого места не опускался.

— Результат не отражает истинного темпа машины, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Квята. — На последнем круге во втором сегменте образовался трафик, хаос. Ехавшие впереди пилоты допускали ошибки. Даже справляясь с этим всем, я почти попал в третий сегмент. Очень жаль. Думаю, что третий сегмент был в зоне досягаемости. Мы сами осложнили себе жизнь. Попробовали ничто новое, но это не сработало. Будет уроком на будущее. Постараемся в гонке прорваться в очки. У нас не такой плохой гоночный ритм, машина кажется конкурентоспособной.