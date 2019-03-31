Даниил Квят: "Джовинацци не очень хотел меня обгонять, а хотел ударить"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят после "Гран-при Бахрейна" посетовал на инцидент с Антонио Джовинацци, после которого его машину развернуло. Квят занял 12-е место.

– На самом деле, я даже с ним не боролся, но он все равно каким-то образом умудрился приехать в зад моей машины, – цитирует Квята ru.motorsport.com. – Я не закрывал калитку, потому что у меня были проблемы с шинами в этот момент, а он был быстрее. Так что я просто открыл дверь. Но он, видимо, не очень хотел меня обгонять, а хотел ударить. Потому что в противном случае я не знаю, как ему удалось это сделать.



Я затормозил рано, а он ещё раньше. В этот момент я спросил у себя: “Где он вообще?” Я зашёл в поворот, оставив для его машины место. Но оказалось, что ему этого было недостаточно, так что, может быть, с ним надо действовать как-нибудь иначе.



В конечном итоге это гоночный инцидент, который произошел из-за недопонимания. Но я даже не был агрессивен в том эпизоде. Так что жаль, потому что я вообще не хотел с ним бороться и терять на этом время. Мы перекинулись парой слов после финиша. У него своя точка зрения, у меня – своя. Возможно, лучше всего будет об этом просто забыть.