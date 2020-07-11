Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо рассказал о своей аварии во время второй сессии свободных заездов «Гран-при Штирии».

— Я ошибся, все произошло очень быстро, — цитирует Motorsport-Total Риккьярдо. — Я даже не понял, что именно пошло не так. Просто повернул и тут же потерял машину. Я ушиб колено о рулевую колонку, теперь у меня там синяк. А так, со мной все в порядке, но болиду, похоже, досталось. Так бывает. С машиной все было в порядке, значит, я сделал что-то неправильно. К счастью, со мной такое случается редко, но я должен извиниться перед командой за случившееся.