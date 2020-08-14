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Даниэль Риккьярдо: «Феттель — не из тех, кто будет просто убегать от проблем»

14:34
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Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо поделился мнением о гонщике «Феррари» Себастьяне Феттеле, который покинет итальянскую команду после сезона-2020. Феттель и Риккардо вместе выступали за «Ред Булл» в сезоне-2014.

— Он не из тех, кто будет убегать от проблем, — цитирует Speedweek Риккардо. — Может, это не совсем точное описание, но Феттель очень страстно относится к спорту и не станет просто убегать. Он все проанализирует и постарается разобраться, как стать лучше. Для него важно стать быстрее, гонки — это его страсть и гордость. Думаю, он вернется на прежний уровень. Для меня было удовольствием как выступать с ним вместе за одну команду, так и быть его соперником. Если он захочет остаться в «Формуле-1» после ухода из «Феррари», то это должно произойти. Это пойдет на пользу всему спорту.

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