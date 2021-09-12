Леклер хочет остаться в «Феррари» до 2026 года
15:19
Пилот «Феррари» Шарль Леклер готов продлить контракт с командой, сообщает журналист Лео Туррини.
«Приятно знать, что Леклер выразил желание продлить соглашение до 2026 года. Он верит, что существуют условия для реализации его большой мечты — стать чемпионом с «Феррари». Посмотрим», — говорится в блоге Туррини.
Действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне он занимает шестое место в личном зачете пилотов, набрав 92 очка.
Дополнительная информация:
https://www.quotidiano.net/blog/turrini/leclerc-pronto-a-restare-in-ferrari-fino-al-2026-5.7126
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