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Леклер хочет остаться в «Феррари» до 2026 года

15:19
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер готов продлить контракт с командой, сообщает журналист Лео Туррини.

«Приятно знать, что Леклер выразил желание продлить соглашение до 2026 года. Он верит, что существуют условия для реализации его большой мечты — стать чемпионом с «Феррари». Посмотрим», — говорится в блоге Туррини.

Действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне он занимает шестое место в личном зачете пилотов, набрав 92 очка.

Дополнительная информация:

https://www.quotidiano.net/blog/turrini/leclerc-pronto-a-restare-in-ferrari-fino-al-2026-5.7126

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Екатерина Савостина все материалы автора

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