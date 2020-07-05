Боттас выиграл «Гран-при Австрии», Квят сошел

Финн Валттери Боттас («Мерседес») стал победителем первой гонки сезона — «Гран-при Австрии».

Вторым финишировал Льюис Хэмилтон («Мерседес»), но из-за штрафа в 5 секунд за столкновение с Алексом Албоном («Ред Булл») британец стал четвертым.

Вторым и третьим стали Шарль Леклер («Феррари») и Ландо Норрис («Макларен»), который обошел Хэмилтон благодаря лучшему времени гонки на последнем круге.

Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») сошел из-за прокола.

Австрия. Чемпионат мира. 1-й этап. «Гран-при Австрии»

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1:30:55,739

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 2,700

3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 5,491

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 5,689

5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 8,903

6. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 15,092

7. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 16,682

8. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 17,456

9. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 21,146

10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 24,545

11. Николас Латифи (Канада, Williams) — 31,650

Не финишировали: Даниил Квят (Россия, AlphaTauri), Александр Албон (Таиланд, Red Bull), Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo), Джордж Расселл (Великобритания, Williams), Ромен Грожан (Франция, Haas), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Ленс Стролл (Канада, Racing Point), Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull).

Личный зачет: 1. Валттери Боттас — 25. 2. Шарль Леклер — 18. 3. Ландо Норрис — 16. 4. Льюис Хэмилтон — 12. 5. Карлос Сайнс — 10. 6. Серхио Перес — 8. 7. Пьер Гасли — 6. 8. Эстебан Окон — 4. 9. Антонио Джовинацци — 2. 10. Себастьян Феттель — 1. 11. Кевин Магнуссен — 0. 12. Ленс Стролл — 0. 13. Кими Райкконен — 0. 14. Ромен Грожан — 0. 15. Макс Ферстаппен — 0. 16. Даниэл Риккьярдо — 0. 17. Даниил Квят — 0. 18. Александр Албон — 0. 19. Джордж Расселл — 0. 20. Николас Латифи — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 37. 2. McLaren — 26. 3. Ferrari — 19. 4. Racing Point — 8. 5. AlphaTauri — 6. 6. Renault — 4. 7. Alfa Romeo — 2. 8. Haas — 0. 9. Red Bull — 0. 10. Williams — 0.