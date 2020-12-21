Боттас рассказал, в чем он добился прогресса в прошлом сезоне
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас подвел итоги своих выступлений в сезоне-2020.
«У нас с Льюисом были великолепные битвы в квалификациях, временами было очень плотно — не только между нами, но и вообще в топ-3, — цитирует Боттаса Autosport. — В гонках он гораздо чаще, как показывает положение в чемпионате, был впереди. Но я не могу сказать, что улучшения в квалификации — это самый большой прогресс, которого я добился.
Я бы сказал, что в целом темп в гонках у меня был лучше — хотя всегда есть в чем прибавить. С точки зрения результатов я не добился своих целей. Но если видеть картину целиком, можно вынести много позитивного, я многому научился и смогу использовать это в следующем году".
Боттас занял второе место, набрав 223 очка. Чемпионом стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон (347 очков).
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/66987-valtteri-bottas-naibolshego-progressa-v-2020-m-ya-dobilsya-v-gonkah
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