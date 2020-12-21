Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Боттас рассказал, в чем он добился прогресса в прошлом сезоне

19:59
Теги:

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас подвел итоги своих выступлений в сезоне-2020.

«У нас с Льюисом были великолепные битвы в квалификациях, временами было очень плотно — не только между нами, но и вообще в топ-3, — цитирует Боттаса Autosport. — В гонках он гораздо чаще, как показывает положение в чемпионате, был впереди. Но я не могу сказать, что улучшения в квалификации — это самый большой прогресс, которого я добился.

Я бы сказал, что в целом темп в гонках у меня был лучше — хотя всегда есть в чем прибавить. С точки зрения результатов я не добился своих целей. Но если видеть картину целиком, можно вынести много позитивного, я многому научился и смогу использовать это в следующем году".

Боттас занял второе место, набрав 223 очка. Чемпионом стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон (347 очков).

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/66987-valtteri-bottas-naibolshego-progressa-v-2020-m-ya-dobilsya-v-gonkah

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир