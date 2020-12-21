Боттас рассказал, в чем он добился прогресса в прошлом сезоне

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас подвел итоги своих выступлений в сезоне-2020.

«У нас с Льюисом были великолепные битвы в квалификациях, временами было очень плотно — не только между нами, но и вообще в топ-3, — цитирует Боттаса Autosport. — В гонках он гораздо чаще, как показывает положение в чемпионате, был впереди. Но я не могу сказать, что улучшения в квалификации — это самый большой прогресс, которого я добился.

Я бы сказал, что в целом темп в гонках у меня был лучше — хотя всегда есть в чем прибавить. С точки зрения результатов я не добился своих целей. Но если видеть картину целиком, можно вынести много позитивного, я многому научился и смогу использовать это в следующем году".

Боттас занял второе место, набрав 223 очка. Чемпионом стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон (347 очков).