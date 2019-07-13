Боттас опередил Хэмилтона в квалификации "Гран-при Великобритании" на 6 тысячных

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем квалификации "Гран-при Великобритании". Всего на 6 тысячных секунды финн опередил своего партнера по немецкой команде Льюиса Хэмилтона.​

Великобритания

Чемпионат мира

10-й этап

“Гран-при Великобритании”

Квалификация

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.25,093

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.25,099

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) - 1.25,172

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.25,276

5. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) - 1.25,590

6. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.25,787

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) - 1.26,182

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) - 1.26,224

9. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 1.26,345

10. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.26,386

11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo)

12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo)

13. Карлос Сайнс (Испания, McLaren)

14. Ромен Грожан (Франция, Haas)

15. Серхио Перес (Мексика, Racing Point)

16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas)

17. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso)

18. Ленс Стролл (Канада, Racing Point)

19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams)

20. Роберт Кубица (Польша, Williams)