Босс «Макларена» купил на аукционе тур на базу «Ред Булла»

Босс «Макларена» Зак Браун выбрал оригинальный способ заглянуть на базу «Ред Булла». Как сообщает F1i, Браун принял участие в благотворительном аукционе, организованном известным в прошлом гонщиком Дэймоном Хиллом. Одним из лотов аукциона стал экскурсионный тур по базе «Ред Булла», который Браун и купил.

Отметим, что проводил экскурсию в рамках аукциона основной конструктор «Ред Булла» Эдриан Ньюи.