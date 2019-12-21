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Босс «Макларена» купил на аукционе тур на базу «Ред Булла»

14:06
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Босс «Макларена» Зак Браун выбрал оригинальный способ заглянуть на базу «Ред Булла». Как сообщает F1i, Браун принял участие в благотворительном аукционе, организованном известным в прошлом гонщиком Дэймоном Хиллом. Одним из лотов аукциона стал экскурсионный тур по базе «Ред Булла», который Браун и купил.

Отметим, что проводил экскурсию в рамках аукциона основной конструктор «Ред Булла» Эдриан Ньюи.

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