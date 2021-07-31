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Болельщики освистали Хэмилтона после победы в квалификации «Гран-при Венгрии»

18:03
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Болельщики освистали пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после победы в квалификации «Гран-при Венгрии», сообщает Sky Sports.

По информации СМИ, несколько болельщиков насмехались и кричали неприятные слова в адрес Хэмилтона во время интервью.

Вторым в квалификации стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Третий результат показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/live-blog

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