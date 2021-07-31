Болельщики освистали Хэмилтона после победы в квалификации «Гран-при Венгрии»

Болельщики освистали пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после победы в квалификации «Гран-при Венгрии», сообщает Sky Sports.

По информации СМИ, несколько болельщиков насмехались и кричали неприятные слова в адрес Хэмилтона во время интервью.

Вторым в квалификации стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Третий результат показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.