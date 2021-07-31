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Ферстаппен недоволен результатом квалификации «Гран-при Венгрии»

17:45
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен высказался о результате квалификации «Гран-при Венгрии». Он финишировал третьим.

«Мы весь уик-энд проводим в роли отстающих, это произошло и в сегодняшней квалификации. При этом мы все равно оказались на третьем месте — так что посмотрим, что мы сможем сделать. Но да, это далеко не тот результат, которого мне хотелось достичь. При этом шины «софт» здесь обеспечивают гораздо более высокий уровень сцепления машины с трассой, так что у нас еще будет шанс на старте», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Квалификацию выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/live-blog

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