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Сегодня, 20:26

Bloomberg: Никите Мазепину отказали во въезде в Великобританию

Виталий Косик
Корреспондент
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Никита Мазепин
Никита Мазепин.
Фото Global Look Press

Суд Лондона отказал бывшему российскому пилоту «Формулы-1» Никите Мазепину во въезде в Великобританию, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что цель поездки россиянина заключалась в проведении переговоров с командами «Формулы-1». Мазепин планировал начать вести переговоры, чтобы не пропустить следующий сезон.

Мазепину запрещено участвовать в гонках на территории Великобритании. Также гонщику воспрещен въезд на Королевства.

В марте 2023 года суд Евросоюза разрешил Мазепину въезд на территорию стран ЕС для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.

Формула-1
Никита Мазепин
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