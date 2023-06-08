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Сегодня, 09:09

Джеймс Ки стал новым техническим директором «Альфа Ромео»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британец Джеймс Ки присоединился к «Альфа Ромео» в качестве технического директора, сообщает пресс-служба клуба «Ф-1».

К работе он приступит с 1 сентября этого года.

«Я рад вернуться в Хинвиль, чтобы начать работу со старыми и новыми коллегами из «Заубера». У меня сохранились очень теплые воспоминания о времени, которое я тут провел. С нетерпением жду возможности возглавить технический штаб команды в один из самых критических моментов в ее длинной истории. Впереди огромный объем работы, но я уверен, что каждый член команды проявит целеустремленность, решимость и жажду оказаться на вершине», — сказал Ки.

Прежде эту должность занимал Ян Моншо. Ранее Ки работал вместе с генеральным директором Sauber Group Андреасом Зайдлем в «Макларене». Кроме того, Ки уже был техническим директором «Заубера» в 2010-2012 годах.

«Заубер» прекратит сотрудничество с «Альфа Ромео» по окончании сезона-2023, а с 2026 года должна будет получить заводской статус и начать выступать в «Ф-1» под маркой «Ауди».

Источник: Заубер
Формула-1
Альфа Ромео
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