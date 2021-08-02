«Астон Мартин» обжалует дисквалификацию Феттеля

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Сафнауэр прокомментировал дисквалификацию пилота Себастьяна Феттеля по итогам Гран-при Венгрии.

«Я могу подтвердить намерение подать апелляцию. Итак, как только мы узнаем больше, тогда, если у нас будут основания, мы подадим апелляцию, а если нет, то откажемся от нее. Но у нас есть 96 часов. По всем нашим расчетам, после извлечения судьями 300 мл топлива в машине должно остаться еще 1,44 литра», — приводит слова Сафнауэра Autosport.com.

После финиша технический представитель ФИА Джо Бауэр обнаружил, что в баках немца осталось недостаточно топлива. Согласно правилам, если в любой момент у гонщика остается меньше литра топлива, то пилот может быть дисквалифицирован. В машине Феттеля обнаружили 0,3 литра.

Немец не смог завершить круг после финиша гонки и добрался до боксов пешком, оставив машину в одном из поворотов.

В итоге, Себастьян Феттель, финишировавший вторым, был дисквалифицирован. На вторую строчку поднялся пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал Карлос Сайнс на «Феррари».