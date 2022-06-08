Apple приобрела права на фильм о «Формуле-1», главную роль в котором исполнит Брэд Питт

Apple приобрела права на безымянный фильм о «Формуле-1», главную роль в котором должен сыграть Брэд Питт, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер картины — Джозеф Косински, совладелец «Сиэтл Кракен» Джерри Брукхаймер и пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон указаны как продюсеры.

Отмечается, что «окно» между прокатом картины в кинотеатрах и эксклюзивным релизом на Apple TV+ может составить 60 дней. Деньги со сборов фильма будут разделены пополам между авторами ленты и Apple.

Дата выхода фильма в данный момент неизвестна.