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Сегодня, 12:56

Apple приобрела права на фильм о «Формуле-1», главную роль в котором исполнит Брэд Питт

Иван Торопцев
Корреспондент
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Apple приобрела права на безымянный фильм о «Формуле-1», главную роль в котором должен сыграть Брэд Питт, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер картины — Джозеф Косински, совладелец «Сиэтл Кракен» Джерри Брукхаймер и пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон указаны как продюсеры.

Отмечается, что «окно» между прокатом картины в кинотеатрах и эксклюзивным релизом на Apple TV+ может составить 60 дней. Деньги со сборов фильма будут разделены пополам между авторами ленты и Apple.

Дата выхода фильма в данный момент неизвестна.

Источник: https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/brad-pitt-joseph-kosinski-apple-racing-movie-1235160349/
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