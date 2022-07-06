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Сегодня, 10:37

Алонсо рассказал о переговорах с «Альпин» по новому контракту

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о переговорах с руководством команды по новому контракту. Его текущее соглашение действует до конца 2022 года.

«Пока что мы не начинали никаких переговоров. Моя цель, как я уже говорил, — продолжать выступать в «Ф-1». Но до летнего перерыва я хочу сосредоточиться на оставшихся гонках. У нас есть три гонки до перерыва, и мне нужно набирать очки, потому что первые девять гонок были немного неудачными для меня», — приводит слова Алонсо RacingNews365.com.

40-летний пилот выступает за команду с 2020 года. В сезоне-2022 Алонсо занимает 10-е место в личном зачете (28 очков).

Следующий этап «Гран-при» пройдет с 8 по 10 июля в Шпильберге (Австрия).

Источник: https://racingnews365.com/alonso-and-alpine-provide-update-on-future-contract-talks
Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
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