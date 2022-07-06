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Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Феттель умеет гоняться, но в остальное время несет какую-то чушь»

Экс-пилот «Формулы-1» Штук считает, что Феттелю надо больше времени уделять гонкам
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Ханс-Йоаким Штук считает, что пилоту «Астон Мартина» Себастьяну Феттелю стоило бы уделить больше времени гонкам, а не своим социальным инициативам.

«Феттель определенно умеет водить, умеет гоняться, его место в «Формуле-1» более чем заслуженно. Это даже не обсуждается. К тому же находясь за рулем болида сложно постоянно болтать. Феттель умеет гоняться, но в остальное время несет какую-то чушь. Он абсолютно неправ в своих заявлениях. Ему стоит давить на газ и молчать», — приводит слова Штука GP Today.

Напомним, что команде «Астон Мартин» и руководителям «Формулы-1» не понравился шлем Феттеля для «Гран-при Канады». Он призвал прекратить разработку нефтяных песков в провинции Альберта из-за существенного ущерба для окружающей среды, чему и посвятил ливрею.

В ответ консервативные политики местного уровня обвинили Феттеля в лицемерии, напомнив, что «Астон Мартин» спонсируется нефтяной компанией Saudi Aramco.

Феттель на данный момент занимает 14-е место в личном зачете «Ф-1» (15 очков).

Источник: http://www.gptoday.com/full_story/view/841856/
Формула-1
Астон Мартин
Себастьян Феттель
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