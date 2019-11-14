Алонсо назвал Ферстеппена лучшим гонщиком Формулы-1

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо назвал лучшего гонщика на данный момент.

- Гонщики неслучайно попадают в Формулу-1, ведь они лучшие — цитирует Алонсо Motorsport. - Трудно выбрать самого лучшего. Из года в год все меняется. Всегда нужно сочетать в себе разные навыки. Одни гонщики быстры на одном круге, а другие отлично стартуют. Одни стабильны, другие агрессивны. Я бы сказал, что прямо сейчас — это Макс Ферстаппен.

За ним я особенно внимательно следил в этом году. Мне нравилось смотреть его гонки, потому что он всегда находится в режиме атаки. Если видишь, что он отыгрывает позицию и с третьего места поднимается на второе, то понимаешь, что на этом он не остановится.