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Александр Албон: «Моя цель — сократить разрыв между мной и Ферстаппеном»

10:13
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Пилот «Ред Булла» Александр Албон отметил, что готов в следующем сезоне выступить более стабильно. Он дебютировал в этом году в «Торо Россо» и был переведен в австрийскую команду по ходу сезона.

— Я провел только год в «Формуле-1», в команде я меньше половины сезона. Но моя цель — сократить разрыв между мной и Ферстаппеном, — цитирует Crash Албона. — Хочу начать следующий сезон мощно. Вся команда этого хочет. Мы должны оказать давление на «Мерседес» и «Феррари». Чувствую, что следующий год будет более стабильным.

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