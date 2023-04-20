Первое интервью Шумахера после трагедии оказалось фейком. Его сочинила нейросеть
Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер прикован к постели с декабря 2013 года. Неудачное падение во время катания на горных лыжах привело к фатальным последствиям для организма автогонщика. Более девяти лет он не показывается на людях, а подробностей о состоянии здоровья не рассказывают ни члены его семьи, ни врачи, ни менеджер спортсмена. И тут на обложке издания Die Aktuelle появляется новость — интервью с Шумахером! Неужели Михаэлю стало настолько лучше, что он не просто заговорил, а полноценно побеседовал с журналистом? Увы, оказалось, что это фейк. Точнее, интервью, сгенерированное нейросетью.
Фейковые цитаты Шумахера
На обложке журнала от 15 апреля 2023 года находится фотография улыбающегося Шумахера и заявлено, что выпуск включает в себя первое интервью звезды после падения на горнолыжном курорте. Позже оказалось, что этот разговор сгенерирован нейросетью. Поклонники Михаэля в гневе — как можно так пиариться на трагедии? Обложку и весь этот материал назвали безвкусными и глупыми.
Статья в журнале озаглавлена как «Моя жизнь полностью изменилась», а в самом тексте представлены цитаты фейкового Шумахера с рассказом о чувствах по поводу инцидента с травмой головы и собственного будущего. Под заголовком «Мировая сенсация» значится еще одна фраза: «Это звучит обманчиво реально». Еще один повод читать все, что написано мелкими буквами. Ситуация примерно как с каким-нибудь некорректным договором, где надо учитывать каждую букву и слово, чтобы точно быть в курсе всех условий.
Вот что говорит искусственный интеллект вместо самого автогонщика в интервью:
— Моя жизнь полностью изменилась после [инцидента]. Это было ужасное время для моей жены, моих детей и всей семьи. Я был так сильно ранен, что несколько месяцев пролежал в своего рода искусственной коме, потому что иначе мое тело не смогло бы со всем этим справиться. У меня были тяжелые времена, но команде больницы удалось вернуть меня к моей семье.
В конце интервью говорится о том, что оно на самом деле является результатом работы чат-бота с искусственным интеллектом под названием Character.ai. Сами представители журнала не разговаривали ни с Шумахером, ни с кем-либо из его семьи.
Однако эта оговорка сделана только в самом конце публикации, этическая составляющая которой вызывает огромные вопросы.
Причины критики
Конечно, такой материал вызвал жестокую критику. Сфера искусственного интеллекта сейчас развивается невероятно быстро, придумываются и разрабатываются все новые программы. Но повод ли это для такого рода хайпа? Одно дело — интервью с нейросетью, которое отражает позицию разработчиков. Но в таком случае нет особого притворства — сразу заявляется, что это делается «по фану». Здесь же только в самом конце было указано, что материал — результат взаимодействия с чат-ботом. История Шумахера до сих пор на слуху, поэтому многие читатели интересуются ей.
Медиаэксперт Борис Розенкранц, который первым обратил внимание на данную статью, написал комментарий по этому поводу и назвал ее «слишком глупой, чтобы быть правдой». Но это относится не к людям, не к тем, кто читает данные материалы. Они хотят узнавать последние новости о состоянии великого автогонщика и не все сразу скептически настроены к любой информации.
Конечно, подобного рода материалы спровоцированы отсутствием информации о Шумахере. Известно, что с ним произошел несчастный случай, что его ввели в медикаментозную кому, он провел три месяца в больнице, после чего его перевели на домашнее лечение. С тех пор о состоянии здоровья Михаэля почти ничего не известно. Конечно, это все вызывает желание сделать фейковые цитаты инсайдеров. Ближайшее окружение Шумахера же молчит.
Жена Михаэля Коринна редко говорит о муже — совсем недавно она сделала это в документальном фильме Netflix «Шумахер»: «Я скучаю по Михаэлю каждый день. Но не только я скучаю по нему. И дети, и семья, и его отец, все, кто его окружает. Я имею в виду, что все скучают по Михаэлю, но он здесь. Он другой, но он здесь, и это дает нам силы».