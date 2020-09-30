Валентино Росси проведет 20-й сезон в MotoGP
11:58
Один из самых успешных мотогонщиков в истории, Валентино Росси подписал контракт с командой Petronas SRT Yamaha на сезон-2021, сообщает официальный сайт MotoGP.
Таким образом, сезон-2021 станет для 41-летнего итальянца 20-м в «Королевском классе». Росси — 7-кратный обладатель чемпионского титула в элитном классе мотогонок (второй результат в истории).
Valentino Rossi 2021 Announcement Press Conference @ValeYellow46 and Lin Jarvis explain all about the new contract that will see The Doctor race with the Petronas Yamaha @sepangracing team in 2021.— Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) September 27, 2020
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