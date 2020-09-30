Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Мотоспорт

Валентино Росси проведет 20-й сезон в MotoGP

11:58
Валентино Росси. Фото -
Валентино Росси. Фото -

Один из самых успешных мотогонщиков в истории, Валентино Росси подписал контракт с командой Petronas SRT Yamaha на сезон-2021, сообщает официальный сайт MotoGP.

Таким образом, сезон-2021 станет для 41-летнего итальянца 20-м в «Королевском классе». Росси — 7-кратный обладатель чемпионского титула в элитном классе мотогонок (второй результат в истории).

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир