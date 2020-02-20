Шестикратный чемпион MotoGP Маркес продлил контракт с «Хондой»
16:00
Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес продлил контракт с «Хондой». Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года, сообщает официальный сайт команды.
В состав «Хонды» Маркес дебютировал в 2013 году в ранге чемпиона Moto2. С тех пор 27-летний испанец выиграл шесть титулов за семь лет.
9??3?? FOUR MORE YEARS 9??3??@marcmarquez93 will remain with HRC until the end of 2024.https://t.co/D3gyTfwnEo#4MoreYears pic.twitter.com/mCjfqJpZbU— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 20, 2020
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