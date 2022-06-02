Британский мотогонщик погиб в аварии на трассе

Мотоциклист из Великобритании Марк Перслоу скончался в результате аварии в квалификации гонки серии TT на острове Мэн. Данная трасса считается одной из самых опасных в мире — здесь регулярно происходят инциденты с тяжелыми травмами. C 1907 года тут погибли более 250 человек, но последняя смерть гонщика была зафиксирована в 2007 году.

Перслоу упал со своего байка на скорости под 200 км/ч, получив фатальные повреждения. Он был доставлен в больницу, но скончался там, не приходя в создание. 29-летний спортсмен ранее выступал в гонках Supersport Lightweight и Classic TT. В 2015 году он выиграл гонку Manx GP.