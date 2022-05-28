MotoGP вывел из обращения номер семикратного чемпиона мира Валентино Росси

MotoGP 28 мая официально выел из обращения номер 46, под которым выступал знаменитый гонщик Валентино Росси, сообщает официальный сайт серии. Церемонию провели перед квалификацией к «Гран-при Италии».

Валентино получил от MotoGP памятный знак и поблагодарил поклонников на трибунах за поддержку.

Росси выступал в MotoGP с 2000 года за «Хонду», «Ямаху» и «Дукати».

Он семь раз становился чемпионом, выиграл 89 гонок и 199 раз поднимался на подиум. По количеству титулов в высшем мотогоночном классе Росси уступает лишь восьмикратному чемпиону Джакомо Агостини.