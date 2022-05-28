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Сегодня, 21:47

MotoGP вывел из обращения номер семикратного чемпиона мира Валентино Росси

Иван Шитик
Корреспондент
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MotoGP 28 мая официально выел из обращения номер 46, под которым выступал знаменитый гонщик Валентино Росси, сообщает официальный сайт серии. Церемонию провели перед квалификацией к «Гран-при Италии».

Валентино получил от MotoGP памятный знак и поблагодарил поклонников на трибунах за поддержку.

Росси выступал в MotoGP с 2000 года за «Хонду», «Ямаху» и «Дукати».

Он семь раз становился чемпионом, выиграл 89 гонок и 199 раз поднимался на подиум. По количеству титулов в высшем мотогоночном классе Росси уступает лишь восьмикратному чемпиону Джакомо Агостини.

Валентино Росси
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