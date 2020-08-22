Марк Маркес пропустит еще два-три месяца из-за перелома

«Хонда» объявила, что восстановление Марка Маркеса после травмы проходит значительно медленнее, чем предполагалось, сообщает Autosport.

Действующий чемпион получил перелом плечевой кости в первой гонке сезона, перенес операцию и попытался принять участие в квалификации перед «Гран-при Андалусии» неделей позже. После этого гонщику потребовалась вторая операция.

Ранее предполагалось, что испанец восстановится к «Гран-при Сан-Марино» 13 сентября, однако теперь стало известно, что перерыв затянется еще на два-три месяца.