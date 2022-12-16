Обвиненный в нацизме российский гонщик нашел новую команду. Его приютил Леклер

Множество переходов в мире автоспорта — Артему Северюхину тоже дали второй шанс.

В автогонках разгар трансферной поры. Недавно мы рассказывали о новой опции в карьере Даниила Квята, но не он единственный россиянин, который искал варианты продолжения карьеры. Рабочее место также получил хейтер россиянина Мазепина Мик Шумахер. Что происходит на бирже труда в «Формуле-1» и младших сериях?

Оскандалившегося россиянина забрали итальянцы

Есть целый класс музыкантов, которые прославились только одной песней, а в спорте можно прославиться одним жестом. Это про гонщика чемпионата Европы по картингу Артема Северюхина. Он выступал в старшем классе ОК чемпионата Европы по картингу, который, по сути, является трамплином в «формульные» серии. И выступал неплохо — выигрывал гонки, приезжал на подиум.

Появление на подиуме парня и сгубило. На радостях после победы в Португалии Северюхин показал своей команде так называемое «римское приветствие» — ударил себя кулаком по сердцу и поднял руку. Потом были объяснения, что кто-то рассказал Артему, мол, так в Италии празднуют победы — и оно недалеко от истины, но такой жест принят скорее в ультраправой среде. Знакомые Северюхина, с которыми довелось говорить, уточняли, что это была отсылка к разговору с одним из работников команды, а среди них немало итальянцев, и Северюхин катался после санкций под итальянским флагом.

Но когда резонанс от видео невозможно стало сдержать, шведская команда Ward Racing уволила своего перспективного гонщика. И вот уралец из Верхней Пышмы начинает заново. Его вернули в мировой картинг, правда, в класс KZ2, младший в чемпионате Европы. Придется пройти всю иерархию снова. Но это лучше, чем ничего. Любителя итальянских приветствий приютила команда Lennox Racing. Несмотря на британское название, базируется команда в Италии, а ее покровителем является... вице-чемпион мира в «Формуле-1» Шарль Леклер. «Крыша» у Северюхина теперь хорошая, правда, приветствие надо выучить какое-нибудь французское или монегаскское.

— Каждый заслуживает второго шанса в жизни, особенно когда речь идет о подростках. Артем наверняка извлек уроки из того, что произошло в начале этого года, и мы более чем рады помочь ему в погоне за мечтой. С нетерпением жду возможности начать это приключение вместе с тобой, — приводят слова руководителя Джордона Леннокс-Лэмба социальные сети команды.

Мик Шумахер. Фото Global Look Press

Шумахер остался в «Формуле-1»

Сила фамилии Шумахер все-таки позволила Мику остаться в главной автогоночной серии мира еще на год. На выручку Шумахеру-младшему пришла команда «Мерседес» — та самая, за которую всего 10 лет назад выступал его отец Михаэль. Правда, Мик заключил контракт на работу тест-пилотом. В нынешней «Формуле-1» это, по сути, равно участию в маркетинговых акциях, когда могут покататься на какой-нибудь старой модели болида по улицам условного Штутгарта, и работе на симуляторе. Правда, учитывая возраст Льюиса Хэмилтона, возможно всякое. Но Шумахеру неведомым образом надо очень хорошо себя проявить на киберспортивном поприще, чтобы заставить себя уважать.

Сам он, конечно, сказал, что «сделает все возможное, чтобы внести вклад в работу команды в условиях конкуренции с соперниками», и прочие правильные слова, которые пишут умные люди в пресс-релизах. А Тото Вольфф даже отметил, что Шумахер — молодой гонщик и в случае чего может заменить Расселла или Хэмилтона. Удивительно, но из Германии, которую раньше представляла четверть участников чемпионата, в следующем году в Ф1 выступает единственный Нико Хюлькенберг, появившийся в последний момент в «Хаасе».

Кристиан Хорнер. Фото Global Look Press

Хорнера пытались сманить в «Феррари», а чемпионы будут гоняться на замерзшем море

Итальянцы после сезона особого подхода к тактике, из-за которой было проиграно несколько десятков очков, продолжают веселить — теперь своей селекцией. Как пишет Daily Mail — и надо делать скидку на данный источник, — «Феррари» предложила возглавить команду... многолетнему боссу «Ред Булла» Кристиану Хорнеру. Вездесущие британские журналисты пишут, что Хорнер, конечно, отказался — якобы из-за обилия политики внутри команды. Британские журналисты могут сильно преувеличивать, как и британские ученые. Но глядя на последние события в «Феррари», нет ничего удивительного в том, что удочку в соседний моторхоум закинуть могли. Главное, не поприветствовать британца Хорнера по-римски.

Большие события происходят на гоночном севере — в Финляндии и Швеции. Во-первых, раллийную карьеру вслед за Кими Райкконеном начал другой финский пилот «Формулы-1» Хейкки Ковалайнен — он примет участие в чемпионате Финляндии. Другой пилот Ф1 Вальттери Боттас примет участие в «Гонке чемпионов» — ежегодном событии, в котором на узкой извилистой трассе внутри стадиона встречаются победители и лидеры разных серий. Но в этом году она пройдет не на асфальте, а на льду! Причем замерзшем льду Балтийского моря в шведской Лапландии.

И состав потрясает воображение: Себастьян Феттель, Мика Хаккинен, Дэвид Култхард, победитель «24 часов Ле-Мана» Том Кристенсен, чемпион мира по ралли Петтер Солберг, чемпионка женской серии W Series Джейми Чедвик и другие. «Гонка чемпионов» пройдет 28-29 января 2023 года.