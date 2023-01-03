Авария унесла жизнь известного американского гонщика. Его придавил снегоход

Кен Блок погиб в результате несчастного случая.

23-кратный победитель раллийных гонок в США, участник чемпионата мира по ралли, а также шестикратный победитель мирового ралли-кросса умер в возрасте 55 лет. Кен Блок погиб в результате несчастного случая. Факт гибели подтвердила гоночная команда Hoonigan Racing Division, с которой американец сотрудничал в последние годы.

«С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб в аварии на снегоходе. Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать», — говорится в сообщении в социальных сетях.

Фото Global Look Press

Авария

По информации The Guardian, американский гонщик погиб после падения со снегохода. Инцидент произошел в округе Уосатч штата Юта — в районе живописного водохранилища Милл-Холлоу. Блок спустился с крутого склона и не справился с управлением.

В результате снегоход перевернулся и приземлился прямо на него. От полученных травм Кен скончался на месте. В момент аварии он был один. У Блока осталась супруга Люси и трое детей. Его старшая дочь Лиа также является гонщицей.

«В шоке от гибели Кена Блока», — написал чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон в социальных сетях. «Такой талант, который так много сделал для нашего вида спорта. Он был настоящим провидцем со своим собственным уникальным стилем и заразительной улыбкой».

Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо назвал Блока легендой автоспорта. А американец Конор Дейли — своим героем. «Я много раз стоял в очереди только для того, чтобы иметь возможность пообщаться и сфотографироваться с ним. Один из самых крутых парней всех времен», — добавил Дейли.

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Карьера

Блок был настоящей звездой экстремальных видов спорта. Он демонстрировал трюки в различных шоу — так, для канала Discovery на шоу «Каскадеры» Кен прыгнул на 171 фут (52 метра) и в высоту на 25 футов (8 метров). Свою карьеру в ралли же он начал только в 2005 году с командой Vermont SportsCar. На тот момент ему было почти 40 лет.

Он участвовал в классическом ралли, включая чемпионат мира WRC, за рулем различных моделей Subaru, Ford и Hyundai. Блок часто занимал призовые места и считался одним из самых успешных гонщиков раллийных автомобилей в мире. Он также участвовал в турнирах по мотокроссу, скейтбордингу и сноубордингу.

Тем не менее обошлось без крупных достижений в карьере: несколько очков в WRC, победы на отдельных этапах в чемпионатах США, призовые места на мировом первенстве. Но в историю автоспорта имя Кена войдет благодаря его медийной карьере.

Фото Global Look Press

Шоу

Кен известен благодаря собственному уникальному трюковому шоу Gymkhana. На его YouTube-канале собралось почти два миллиона зрителей. Изначально Блок снимал видеоролики в качестве рекламы собственного бренда обуви DC Shoes, но сумел завоевать внимание аудитории.

Первый же эпизод, который американец снял еще в далеком 2008 году, стал популярным и собрал более 16 миллионов просмотров. В данном ролике Кен на своей Subaru сжигал покрышки вокруг ограждений на специально оборудованной трассе. После такого успеха Блок решил снимать дальше.

Всего американец успел подготовить 10 эпизодов, которые собрали более 600 миллионов просмотров. К тому же он вышел за пределы YouTube — и в 2010 году организовал гонку Gymkhana Grid. А также снимался в роли иконы для популярной компьютерной игры Need For Speed от Electronic Arts. Кена запомнят как популяризатора раллийных гонок и шоумена. Хоть в его биографии и были различные спортивные достижения.